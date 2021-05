Waterpoloër Bilal Gbadamassi (23) uit Enschede wil beste midvoor van de wereld worden

BZC verrast met zege op De Zaan

18 april WATERPOLO - BORCULO - Schuurman BZC in het eigen Timpke of in een vreemd bad; het is en blijft een wereld van verschil. Na de belabberde vertoning op zaterdag in Rotterdam, volgde zondag in Borculo een puike voorstelling tegen de virtuele koploper De Zaan. Bekroond met een overwinning: 11-10.