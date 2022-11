Waterpoloër Sven Brands (22), van topkeeper naar veldspeler

Uitslagen en verslagen hockey: vrouwen Bully nemen de touwtjes in handen, mannen van EHV gaan te laks met de voorsprong om

De vrouwen van Bully sluipen langzaam naar het linkerrijtje van de overgangsklasse, na vijf ongeslagen wedstrijden. De mannen van EHV kakten in na een behaalde voorsprong, waardoor ze later in de wedstrijd hard moesten werken voor een punt. De Goorse mannen bundelden hun individuele kwaliteiten en wonnen met 9-0.

6 november