Waterpoloërs Het Ravijn uit Nijverdal maken zich op voor derde finale om nationale titel, de vorige twee werden verloren: ‘Staan er nu beter voor’

Met zijn 34 jaar moet Lars Gottemaker opschieten als hij met Het Ravijn nog een nationale titel wil veroveren. „Als we ontspannen en met plezier en vertrouwen spelen, maken we een goede kans”, meent de aanvoerder voorafgaand aan de finaleduels (best of three) tegen Polar Bears. Zo overleefde Het Ravijn namelijk de kwart - en halve finale van de play-offs tegen respectievelijk UZSC en De Zaan.