Waterpoloërs Het Ravijn winnen eerste duel in kwartfinale van play-offs om landstitel

Het Ravijn heeft de eerste stap gezet richting de halve finales van de strijd om het landskampioenschap. In het eerste duel in de kwartfinales werd UZSC in Nijverdal met 12-9 verslagen. Zaterdag is de tweede wedstrijd in Utrecht. Bij winst van UZSC volgt zondag nog een derde wedstrijd, wederom in Nijverdal.

Het Ravijn - UZSC was een herhaling van de halve finale in het bekertoernooi, twee weken geleden. Ook toen won Het Ravijn de eerste wedstrijd met 12-9, nota bene in Utrecht, maar ging de Nijverdalse ploeg een dag later in eigen huis met 11-6 onderuit. UZSC ging door naar de finale, die het verloor van De Zaan.

Voorspellende gave

Het Ravijn had derhalve wat recht te zetten en maakte dat vanaf het eerste fluitsignaal duidelijk. Ron Loos, de voorganger van coach Zeno Reuten, voorspelde vooraf al een 12-9 overwinning. Loos kreeg gelijk, al zag het er halverwege bij 8-6 naar uit dat er meer treffers zouden vallen in Nijverdal.

UZSC ging na rust verdedigend over op een press, die Het Ravijn de hele wedstrijd hanteerde. Met de man tegen man gevechten over het hele bad liepen de gemoederen soms hoog op, werd het spel ook sneller, maar kwalitatief niet beter. Het Ravijn had in de derde en vierde periode meer moeite voor het doel van de Utrechtse doelman Joran Westerveld op te duiken.

‘Nooit het gevoel dat we zouden verliezen’

Verdedigend bleef de Nijverdalse ploeg echter overeind, vooral ook dankzij de sterk spelende doelman Job van As, die na rust onder andere twee strafschoppen stopte. „Ik heb nooit het gevoel gehad dat we deze wedstrijd zouden verliezen”, zei Bas ter Brake, met drie doelpunten topscorer van Het Ravijn.

Pas in de slotfase kon Het Ravijn zich meer en meer ontworstelen aan de Utrechtse druk. Door de betere conditie werden steeds meer duels gewonnen en de gasten enkele keren op snelheid geklopt. Met twee treffers in de laatste periode gooide de jeugdige Hugo Wouters de wedstrijd in het slot. Het slotakkoord was voor Yoran Loos, die met ruim twee minuten op de klok de 12-8 scoorde en daarmee de wedstrijd definitief besliste.