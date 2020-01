Waterpolomannen van BZC zetten grote stap richting halve bekerfinale

BZC kende een uiterst ongelukkige aanloop naar het eerste duel tegen ZPB. Door een storing in de machinekamer was het eigen zwembad ‘t Timpke de hele week niet beschikbaar. De herstelwerkzaamheden nemen zo lang in beslag dat de Borculose ploeg ook voor de bekerwedstrijd moest uitwijken. Collega-eredivisionist Het Ravijn bood uitkomst, zodat BZC de ‘thuiswedstrijd’ kon afwerken in Nijverdal.

Toch duurde het even voordat BZC duidelijk afstand kon nemen van de hekkensluiter in de eredivisie. Halverwege was het verschil slechts twee treffers: 6-4. Toen die marge na de derde periode was verdubbeld (10-6) was het verzet van ZPB gebroken.