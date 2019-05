Waterpolosters Het Ravijn staan voor loodzware opgave

Om zo goed mogelijk voor de dag te komen in de best-of-three tegen de regerend landskampioen, belegde coach Jan Mensink een trainingskamp in Spanje.

CN Mataró

De selectie sparde en oefende er tegen CN Mataró, vlak bij Barcelona. Voor aanvang van de nacompetitie zei Mensink nog dat zijn ploeg ook tegen het veel sterker geachte Polar Bears niet op voorhand kansloos is. “In de halve finales gaan we gewoon volle bak spelen, niets is onmogelijk. Ons doel is ook dit seizoen strijden om het kampioenschap, maar minimaal de finale halen.”

Polar Bears komt in de halve finales voor het eerst in actie in de play-offs, de ploeg was de eerste ronde vrij. Na het uitduel volgt een thuiswedstrijd, morgenavond in het eigen bad. Die partij begint om 20 uur. Een eventueel derde en beslissend duel staat gepland op bevrijdingsdag, zondagmiddag om 17.00 uur in Ede.