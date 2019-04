Waterpolosters uit Nijverdal: ’Wat Ajax kan, kunnen wij misschien ook'

Jan, in de kwartfinale wacht ZVL uit Leiden in een best-of-three. Appeltje-eitje, toch?

"Nou, een makkie is het zeker niet. ZVL is de laatste tijd heel goed in vorm en heeft dit seizoen in de Euro League gespeeld. Dat doet toch wat met een team. Op papier moeten we van ze winnen. Als we ZVL onderschatten, dan maken we het onszelf erg lastig. Een oprolpartij wordt het zeker niet."