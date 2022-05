Waterpoloteams Het Ravijn en De Zaan titelfavoriet, maar ploegen treffen elkaar al in halve finale

NIJVERDAL - De mannen van Het Ravijn hebben niet lang kunnen genieten van hun zege in de kwartfinale van de strijd om de landstitel tegen angstgegner UZSC. De halve finale tegen De Zaan staat al voor de deur. De serie begint vrijdag in Nijverdal.

Het Ravijn en De Zaan zijn respectievelijk de nummers twee en drie van de reguliere competitie. En inmiddels ook de favorieten voor de nationale titel door de verrassende uitschakeling van AZC, dat de competitie als eerste afsloot, maar in de kwartfinale struikelde over ZVL dat als achtste eindigde.

Aan elkaar gewaagd

De verschillen in de eredivisie zijn echter klein, liet Zeno Reuten, coach van Het Ravijn dit seizoen al meermaals weten. Dat geldt zeker voor de halve finalisten Het Ravijn en De Zaan. In de twee competitieduels zat er geen enkel licht tussen de twee ploegen. De Zaan won in November in Nijverdal met 11-10, Het Ravijn was in maart in Zaandam net iets sterker: 12-11.

Een statistiek spreekt wel in het voordeel van de formatie van Zeno Reuten. Bij De Zaan is de sterke midvoor Thomas Lucas niet inzetbaar. Lucas brak in de eerste kwartfinalewedstrijd tegen Amersfoort enkele ribben.

Programma

Het eerste duel is vrijdagavond in Nijverdal, aanvang 20.30 uur. Het tweede duel op zaterdag om 19.30 wordt niet in het thuisbad van De Zaan gespeeld, maar in Alphen aan de Rijn, de thuishaven van AZC. Winnen beide clubs een wedstrijd dan volgt zondag de beslissing, wederom in Nijverdal, aanvang 17.00 uur.