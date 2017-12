Webton Hengelo ontvangt eredivisionist Lycurgus: 'Vooral van genieten'

VolleybalHENGELO - Voor de volleyballers van Webton Hengelo staat er woensdagavond (20.30 uur) een prachtig duel op het programma. De topdivisionist neemt het in de kwartfinale van het bekertoernooi thuis op tegen Lycurgus, regerend landskampioen en ook dit seizoen koploper in de eredivisie. Wij stelden vijf vragen aan Frank van den Noort, passer/loper van Webton.

1 De landskampioen op bezoek in sporthal Veldwijk. Hoe bijzonder is dat?

Van den Noort: "We hebben er echt ontzettend veel zin in. Voor zover ik weet heeft Webton nog nooit meegemaakt dat er een team van dit formaat op bezoek komt in Hengelo. Want vergis je niet: Lycurgus is echt de top van Nederland. Dat is geen misselijke ploeg om tegen te spelen."

2 Tegen zo'n tegenstander lijk je op voorhand kansloos. Is het dan nog wel leuk om te spelen?

"Ja, we zijn juist blij met de loting. Het is leuk dat je je kan meten met een tegenstander van dit formaat. We hopen dan ook op veel publiek."

3 Maar zeg eens eerlijk: maken jullie een kans?

"Lycurgus zal niet zomaar iets weggeven. Het is een ambitieuze club die alles wil winnen. Ze spelen nog Europees en willen verder in dat toernooi, maar ook de beker en de landstitel willen ze pakken. Zelf heb ik Lycurgus afgelopen seizoen een paar keer zien spelen. Het is een ploeg met veel kwaliteit, met Nederlandse jongens die in het buitenland hebben gespeeld. Maar er speelt bijvoorbeeld ook een Spaans international. Zij trainen acht tot negen keer in de week. Dat is een heel verschil met ons..."

4 Zelf ken je Lycurgus goed. In het verleden heb je meerdere keren tegen ze gespeeld, toch?

"Klopt. Met Rivo hebben we zelfs nog Europees tegen ze gespeeld. Dat was gênant. We speelden voor het eerst Europees en dan speel je tegen een club uit eigen land... Maar over het algemeen heb ik goede herinneringen aan de wedstrijden tegen Lycurgus. Op een doordeweekse avond hebben we daar een keer met 3-0 gewonnen. Ook kan ik me thuiswedstrijden tegen ze herinneren, waarbij de brandweer voor de deur stond omdat de sporthal afgeladen vol zat. Daar kon letterlijk niemand meer bij in. Thuis hebben we met Rivo meerdere keren tegen ze kunnen stunten. Maar of dat er nu inzit?"

5 Wat verwacht je uiteindelijk van de wedstrijd: wanneer ben je tevreden?