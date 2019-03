Webton Hengelo wint na 2-0 achterstand van Dynamo Apeldoorn

Ondanks dat de inhaalwedstrijd op maandagavond werd gespeeld kwam er nog redelijk wat publiek op de wedstrijd af. Zij zagen Webton erg mat aan het duel beginnen. De thuisploeg speelde onwennig en leek te moeten wennen aan het spelen op een half veld in plaats van op centre court. Het leverde twee sets op waarin de thuisploeg fout op fout stapelde, tot ergernis van trainer Jordan Weggelaar. “Het leek of we in die eerste twee sets niet aan stonden. De opdrachten die ik het team meegaf werden niet uitgevoerd. Het was echt ver onder de maat. Al moet ik zeggen dat Dynamo op dat moment zeker niet slecht speelde.”

Via 25-20 en 25-22 keek de thuisploeg tegen een 2-0 achterstand aan. Voor Weggelaar het teken dat er uit een ander vaatje getapt moest worden. “Ik heb de jongens gezegd dat ze moesten stoppen met denken en niet meer naar het scorebord moesten kijken, maar gewoon moesten doen waar ze goed in waren. Dat lukte vanaf de derde set, waarin we Dynamo beter onder druk konden zetten met de serve.”

Vertrouwen terug

De woorden misten hun uitwerking niet. Hoewel Webton in de beginfase nog wel even tegen een achterstand aankeek, begon het daarna te lopen bij de thuisploeg. Helemaal na een eenmansblok van Jasper Smit na een lange rally, waardoor Webton op 22-22 kwam kreeg het vertrouwen een boost. Smit sloeg even later de 25-22 tegen de planken, waarmee een vierde set werd afgedwongen.

In die vierde set was Webton heer en meester. Steeds vaker lukte het om Sybe Tabak en Smit in stelling te brengen. Bovendien waren de Hengelose mannen blokkerend superieur. Tekenend was een fase waarin Webton vijf blokpunten op rij noteerde. Via 25-15 werd Dynamo uiteindelijk kansloos gelaten.