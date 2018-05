Wederom een topseizoen voor waterpoloërs OZ&PC

Het beeld was fraai na afloop van de tweede wedstrijd. De spelers van De Ham vierden het behoud van het eredivisieschap met het plukje toeschouwers uit Wormerveer. Een paar meter verder in zwembad Vondersweijde klapten de Oldenzaalse spelers en publiek voor elkaar als dank voor wederom een topseizoen.

Beide ploegen blij dus? Nee, dat niet. Over het Oldenzaalse kamp hing ook een deken van lichte teleurstelling dat de promotie naar de eredivisie niet was gelukt. Het besef dat OZ&PC seizoen na seizoen fraaie resultaten aan elkaar rijgt, komt later wel.

De wederzijdse appreciatie in het blauw-gele kamp ging daarom ook veel verder dan die zojuist geëindigde en kansloos verloren wedstrijd. En terecht. De Oldenzaalse fans zijn met een kampioenschap, een bekerfinale en promotieduels richting eredivisie al drie seizoenen verwend met aantrekkelijk en succesvol waterpolo.

Als dank daarvoor was Vondersweijde afgeladen vol, blauw-geel gekleurd en was er een onafgebroken kakafonie aan geluid. Ondanks dat al snel duidelijk werd dat OZ&PC in het tweeluik met De Ham niet succesvol zou zijn. Na het pak slaag op vrijdag in Wormerveer (17-7) was het een dag later in Oldenzaal na één periode al 3-8.

Volledig scherm Maik Slot (8) ging letterlijk en figuurlijk kopje onder tegen De Ham. © Reinier van Willigen

"Ik had gehoopt dat het verschil kleiner zou zijn", aldus captain Maik Slot. "We zijn echt op onze plek gezet. Als het verschil tussen de eredivisie en de eerste klasse zo groot is, is het ook maar goed dat we niet zijn gepromoveerd."

"Ze waren sluwer, slimmer en hun handelingssnelheid lag veel hoger", verklaarde Tom Middeljans het verschil. De coach baalde dat uit de strijd tussen de onderste vier ploegen uit de eredivisie De Ham als opponent was gerold. "Tegen SVH en zeker tegen Brandenburg hadden we meer kans gehad."

Daarbij woog het schema voor de nacompetitie ook zwaar in het nadeel van OZ&PC. De Oldenzaalse formatie had slecht één keer thuisvoordeel in de best-of-threeserie. Bovendien speelde OZ&PC voor het laatst op 21 april voor de competitie. De eredivisionist kwam vorig weekend nog twee keer in actie.

Volledig scherm Vreugde bij de Den Ham supporters en teleurstelling bij OZ&PC. © Reinier van Willigen

"Nu gaan we met een zuur gevoel de zomer in", meende Middeljans. "Maar dat hoeft helemaal niet. We hebben wederom een geweldig seizoen gehad." Dat meende ook Maik Slot. "We gingen voor een plek bij de bovenste vijf. Dan is de tweede plaats een geweldig resultaat." Desondanks meende de aanvoerder dat de lat volgend jaar nog hoger mag liggen. "Dan moet de titel maar ons doel zijn."