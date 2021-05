Wederom maar een zege Tex Town Tigers

Het duel tegen Quick was de return van de eerste speeldag. Toen had TTT het heel moeilijk tegen Eva Voortman, werpster van het Nederlands team. Voortman is echter langdurig uitgeschakeld vanwege een blessure. In de eerste wedstrijd stond nu Richelle van Gennip op de heuvel voor de gasten uit Amersfoort. Ook Van Gennip had de slagploeg van de Tigers aardig in haar greep.

Homeruns

Britt Vonk had in de derde slagbeurt wel een antwoord op het werpen van Van Gennip en sloeg de bal over de hekken. Drie slagbeurten later deed de Enschedese Laura Wissink hetzelfde, maar wel voor de gasten. Met 1-1 ging het duel de verlenging in. Quick sloeg daarin toe met vier punten op het werpen van Lindsey Meadows, die de plek op de heuvel had overgenomen van Ginger de Weert.

In de gelijkmakende slagbeurt kwam TTT niet verder dan twee punten, waardoor net als tijdens de eerste confrontatie in Amersfoort het eerste duel verloren ging. De Enschedese ploeg toont echter het hele seizoen al veerkracht. Van de vijf gedeelde wedstrijden verloor TTT vier keer het eerste duel. Ook tegen Quick kwamen de Tigers in het tweede duel sterk terug.

Mercy rule

Na twee innings had de thuisploeg al een geruststellende 5-0 voorsprong op het bord gezet. In de vierde slagbeurt deed Tex Town Tigers het met vier punten nog eens dunnetjes over. Daaronder de tweede homerun van de middag van Britt Vonk. Tussendoor scoorde Quick ook drie keer, waardoor TTT de vijfde slagbeurt nodig had om het duel vroegtijdig naar zich toe te trekken. De zeven punten voorsprong, waardoor de mercy rule in werking trad werd bereikt door een honkslag van Lizzy Clarijs, waardoor het duel eindigde in een 10-3 zege voor TTT.

In de stand op de ranglijst schoof TTT van de derde naar de tweede plek met 14 punten uit 12 wedstrijden. Dat is twee punten minder dan koploper Olympia dat echter drie wedstrijden minder speelde. Overigens is de stand door de vele afgelastingen in de hoofdklasse compleet vertekend. Drie ploegen speelden nog maar 6 wedstrijden, TTT heeft de meeste wedstrijden gespeeld.