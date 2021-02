Wedstrijd tussen Sliedrecht Sport en Set-Up’65 afgelast

world cup Bowe wint 1000 meter voor Ter Mors, Leerdam verrassend naast podium

24 januari Brittany Bowe heeft bij de wereldbeker in Thialf ook de 1000 meter gewonnen. De 32-jarige Amerikaanse klopte in de laatste race wereldkampioene Jutta Leerdam met ruim een halve seconde. Bowe zegevierde in een tijd van 1.13,60. Leerdam moest genoegen nemen met de vierde plaats (1.14,15).