Weekend vrij voor BZC, Polar Bears weigert te spelen

Aanleiding is een voorval tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen beide Gelderse teams op 26 september. De Belg Simon van der Jeugt van Polar Bears liep daarin een vijfvoudige kaakbreuk op in een duel met BZC-aanvoerder Filip Kljajevic. Volgens Polar Bears was er opzet in het spel, BZC bestrijdt dat ten stelligste.

Kniestoot

In de lezing van Polar Bears werd het hoofd van Van der Jeugt onder water getrokken, waarna Kljajevic een kniestoot zou hebben gegeven. Rob van de Blaak, topsportcoördinator van de club uit Ede, nam na de oefenwedstrijd contact op met BZC, met het verzoek om maatregelen tegen de aanvoerder te nemen en hem in het competitieduel van zaterdag niet op te stellen.

Ongeluk

,,Wij zien het als een ongeluk”, aldus BZC-coach Klaas Zwaan. Zoals dat helaas kan gebeuren in een contactsport als waterpolo. Filip heeft ook gezegd dat er van opzet geen sprake was. Hij is een fysiek harde speler, maar zeker niet iemand die spelers met opzet blesseert.”

Niet opstellen onbespreekbaar

BZC is weliswaar het gesprek met Polar Bears aangegaan, zowel op bestuurlijk niveau als tussen beide trainers, maar het niet opstellen van Kljajevic was voor de Borculose club onbespreekbaar. Klaas Zwaan: ,,Polar Bears heeft geprobeerd bij zaak bij de bond aan te kaarten. Maar die meende dat er geen aanleiding was om Kljajevic te schorsen. Tijdens de wedstrijd is er namelijk geen rode kaart gegeven. Sterker nog. De scheidsrechter die er het dichtst bij stond, vond het een normale overtreding, de scheidsrechter aan de overkant, op 30 meter van het voorval, beoordeelde het met 20 seconden tijdstraf. Er was ook helemaal geen aanleiding voor onsportiviteit. Het was een oefenwedstrijd zoals een oefenwedstrijd hoort te zijn.”

Tuchtzaak