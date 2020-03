Weerselose springruiter Jeroen Dubbeldam kan met 11-jarige Carlyle weer meedoen om de topprijzen

Onzeker­heid na stopzetten volleybal­com­pe­ti­ties: voor niks gespeeld of toch nog kans op promotie?

20 maart ENSCHEDE - Bam. In een klap is het volleybalseizoen voor teams in de topdivisie en lager voorbij. Zes speelrondes waren er nog te gaan, maar de coronacrisis zorgt voor een vroegtijdig einde van de competitie. Het zorgt voor teleurstelling bij Kerkemeijer Gemini uit Borculo, dat nagenoeg het hele seizoen koploper was in de derde divisie en op koers lag voor promotie.