Weerselose volleybalster Christie Wolt keert bij VV Utrecht terug in eredivisie

Wolt vierde in het verleden meerdere landskampioenschappen en bekerwinsten als speelster van Sliedrecht Sport. Afgelopen seizoen wilde de passer-loper zich richten op het afronden van haar studie, waardoor ze een stapje terugzette. Wolt ging spelen bij Wevo'70 in haar eigen Weerselo, maar houdt het na één seizoen voor gezien in ’t Trefpunt.

In Utrecht wordt Wolt herenigd met trainer Vera Koenen. Beiden werkten in het verleden samen bij Sliedrecht Sport. “Toen Vera mij contacteerde om bij VVU te komen spelen, begon het bij mij gelijk te kriebelen”, laat Wolt weten. “Aangezien ik recent ben afgestudeerd in Tilburg ligt voor mij nog alles open. Wat me aanspreekt bij VVU is dat het een gezellige club meiden is die vol voor het volleybal gaan, maar waarbij ook randzaken niet worden vergeten. In het veld serieus, en daarbuiten ook je leven kunnen opbouwen. Dat klinkt voor mij als de perfecte combinatie.”