Weerzien met oude bekenden voor Tim ten Pas bij Boemerang Eibergen

EIBERGEN - Enthousiast staat hij langs de lijn te coachen. Alsof het nooit anders is geweest. Na een jaar afwezigheid is Tim ten Pas terug als trainer in het volleybal. Bij Boemerang in Eibergen is hij de opvolger van Gerrie Schäperclaus.

Tim ten Pas maakte zaterdag zijn debuut als trainer van Boemerang. Tegenstander was uitgerekend zijn oude club Bovo.

Zaterdag maakte hij zijn debuut in de Pickerhal. Uitgerekend tegen Bovo, de ploeg waarmee hij twee seizoenen geleden zo succesvol was. "Onderweg naar de sporthal dacht ik er nog eens over na", zegt de oefenmeester. "De laatste competitiewedstrijd die ik heb gecoacht was twee jaar geleden. De kampioenswedstrijd van Bovo, uit tegen Lutheria. En nu sta ik plots tegenover dezelfde meiden, in mijn eerste wedstrijd als trainer van Boemerang. Best bijzonder eigenlijk."

Kriebelen

Met het kampioenschap met Bovo op zak, zette Ten Pas twee jaar geleden tijdelijk een punt achter zijn trainerscarrière. De Winterswijker kon het volleyballen niet langer combineren met zijn baan als directeur van basisschool St. Jozef in Aalten. Maar toen Boemerang bij hem aanklopte om de eerste vrouwenselectie van oefenstof te voorzien, begon het toch weer te kriebelen. "Volleybal is altijd mijn uitlaatklep geweest. Nog altijd is het druk in combinatie met het mijn baan, maar ik vind het wel fijn om naast mijn werk mijn hobby terug te hebben."

Wat de combinatie werk-volleybal makkelijker maakt voor Ten Pas, is dat het trainerschap bij Boemerang dit seizoen een duofunctie is. Hij staat samen met Khaled Ashwad voor de groep. "We werken echt op gelijkwaardig niveau samen. Khaled is oud-international van Syrië, maar het communicatieve aspect maakt het voor hem lastig om alleen als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Hij traint de meiden een keer per week, de andere training neem ik voor mijn rekening. Daarnaast sta ik tijdens thuiswedstrijden langs de lijn, uit doet Khaled de coaching. Deze manier van werken is nieuw voor mij. Ik moet leren om het team soms los te laten. Dat is even wennen."

Dynamischer

Van het trainersduo was Ten Pas ook degene die zich het meest liet gelden langs de lijn. Even leek het bij zijn debuut gruwelijk de mist in te gaan. Bovo nam een 2-0 voorsprong, maar verder dan dat lieten Ten Pas en Ashwad het niet komen. Door het inbrengen van Marit Pasman als passer-loper, verschoof Fleur Wieggers naar de diagonaalpositie. Bovendien werd het spel van de thuisploeg dynamischer door Inge Hummelink als spelverdeelster in de ploeg te brengen voor Suzanne ter Horst. Vanaf dat moment had Bovo nog maar weinig in te brengen in de Pickerhal.