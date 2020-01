Welke korfbalvereniging kan de ongeslagen koploper uit Enschede inmaken?

Enterse Pluimers grijpt net naast NK-medaille veldrijden

12 januari ENTER - Ilse Pluimers heeft op het Nederlands kampioenschap veldrijden bij de junior-vrouwen net naast de medailles gegrepen. De Enterse reed in Rucphen een wedstrijd lang in bronzen positie, maar moest in extremis Fem van Empel voor laten gaan.