Wereldkampioen Pim Ronhaar: ‘Ik heb echt in de regenboogtrui geslapen’

Aan de stroom van berichten leek maar geen einde te komen. Sinds Pim Ronhaar als eerste beloftenrenner over de streep kwam tijdens het WK veldrijden in Oostende, was het een gekkenhuis. Digitaal en virtueel. „Ik ben al heel de ochtend bezig met het reageren op reacties van mensen”, zegt de 19-jarige wereldkampioen ‘the day after’. Hij had zijn wekker gezet op 09.00 uur, maar was een uur eerder al klaarwakker. „Normaal slaap ik altijd door het alarm heen. Er zit nog adrenaline van gisteren in mijn lijf.”