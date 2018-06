Wereldtitel voor BMX'er Kevin Spanninga uit Goor

Die klasse is een vrije categorie op het WK en valt niet onder de UCI. Die wedstrijden, waar de Nederlandse rijders ondersteund worden door de KNWU, vinden vrijdag plaats. De medailles zijn zaterdag te verdienen in Baku.

Spanninga, fietscrosser van het Haaksbergse DVO, reed een sterk WK. In al zijn races kwam hij als eerste over de streep. Dat lukte hem ook in de finale in de hoofdstad van Azerbeidzjan. Vorig jaar, toen het WK werd gehouden in het Amerikaanse Rock Hill, veroverde Spanninga een bronzen medaille in de klasse Challenge 17 tot 24 jaar.