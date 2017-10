Wereldtoppers te bewonderen in Hellendoorn

squashHELLENDOORN - De agenda leeg voor woensdagavond en nog op zoek naar iets leuks? In Hellendoorn is topsquash te zien! Landskampioen Coulisse/Twente begint het nieuwe seizoen om 19.30 uur met een thuisduel tegen Rotterdam. Vijf vragen hierover aan Henk Meulenbelt, teammanager van squashploeg Coulisse/Twente.

Waarom moet iedereen naar Hellendoorn komen?

Meulenbelt: "Je ziet een sport waarbij je denkt dat een bal niet meer te halen is, maar toch lukt het nog. Mensen die het gevoel hebben dat ze een aardig potje kunnen squashen, kunnen met eigen ogen zien hoe hoog het niveau aan de top is. De Ronaldo en Messi van het squashen zijn in Hellendoorn te bewonderen."

En die heten?

"We hebben onder andere de Europees kampioen (Simon Rosner uit Duitsland, red.). Verder ook nog toppers uit Engeland, Schotland en Egypte. Tienvoudig Nederlands kampioen Laurens Jan Anjema is er ook weer bij. We willen opnieuw meedoen om het landskampioenschap."

Een internationaal gezelschap dus. Dat zal een aardig zakcentje kosten?

"Zonder geld kun je weinig, dat zal ik niet ontkennen. Maar ook dankzij een goed netwerk zijn we er weer in geslaagd sterke spelers bij elkaar in het team te krijgen."

Je zoon Bastiaan zit ook weer bij de ploeg?

"Ja, maar voorlopig nog niet. Hij doet binnenkort eerst mee aan de marathon in Valencia. Bastiaan is inmiddels 29 jaar, vroeger stond alles bij hem in het teken van squash. Dat is nu niet meer zo."

Kloppen er al opvolgers voor spelers als Anjema en je zoon op de deur?

"Helaas niet, squash in Nederland is te vergelijken met voetbal op dit moment. Het is ook niet eenvoudig om internationaal door te breken. Je moet er veel voor trainen, zeker drie keer per dag. Dan nog heb je geen garantie. En alleen de top 25 van de wereld kan echt goed van de sport leven."

Het Squashcentrum Hellendoorn bevindt zich aan de Dorpsstraat 17.