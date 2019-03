Werk aan de winkel voor Jolly Jumpers

“We willen laten zien dat we in de eredivisie thuishoren en af en toe voor een stuntje zorgen.” Mooie woorden aan het begin van het seizoen van Silke Heerts. De bij Jolly Jumpers teruggekeerde routinier sprak ze bij de start van de competitie. Maar met nog twee wedstrijden in de nationale Basketball League te gaan, eindigen de Tubbergse vrouwen als voorlaatste. De nederlaag zaterdagavond thuis tegen Loon Lions (44-77) brengt daar geen verandering in.

Sportcomplex De Vlaskoel is deze zaterdagavond tijdens het carnavalsweekeinde niet het epicentrum van het zottenfeest in Tubbergen. Geen uitzinnige taferelen op en rondom het basketbalveld, de wedstrijd tegen de nummer twee uit Landsmeer wordt min of meer zakelijk afgewerkt. "Maar toch leeft het basketbal enorm hier in Tubbergen", meldt Heerts na afloop. "Ook van tegenstanders hoor ik positieve geluiden, ze zijn blij met de terugkeer van Jolly Jumpers in de eredivisie", aldus de 28-jarige forward, kind van de vereniging.



Vier jaar speelde de Tubbergse vrouwenformatie een niveautje lager. Een promotie werd afgewezen omdat het team te jong en ongeschikt was voor de eredivisie. Juist daarom werd de ervaren Heerts teruggehaald. Ze had eerder afscheid genomen vanwege een reis naar Afrika en als gevolg van schouder- en rugklachten. Dat laatste speelt weer wat op, merkt ze. “Ik heb de laatste twee wedstrijden daardoor wat minder kunnen spelen.”



Na de pauze leek het alsof Heerts verlost was van het fysieke ongemak, want ze scoorde een serie punten op rij en zorgde er persoonlijk voor dat de achterstand op Lions verkleind werd. “In de tweede helft konden we een omslag maken, maar voor de rust waren we niet goed genoeg. Niet alert en vooral te lui.”

Volledig scherm Noelle Droste dribbelt namens Jolly Jumpers. © Lars Smook

Mentaal

Met het eind van de competitie voor Jumpers in zicht komt Heerts tot de conclusie dat het team ‘best goed kan basketballen’. “Maar in mentaal opzicht valt er heel wat te verbeteren. Juist dan zie je dat dit een heel jonge en nog onervaren ploeg is. De kopjes gaan snel naar beneden als het even tegenzit. De jonge meiden moeten nog leren hun verantwoordelijkheid in het veld te nemen en hard te werken. Basisprincipes in feite. Het is pittig, dat is me wel tegengevallen.”

De terugkeer in de eredivisie heeft Jumpers tot nu toe welgeteld twee gewonnen wedstrijden opgeleverd. Maar cijfers zeggen, aldus Heerts, lang niet alles. “We hebben wedstrijden gehad die we echt niet hadden hoeven te verliezen. Uit tegen Lions speelden we een goede pot, maar we wonnen niet. Het teamproces is iets wat je niet kunt meten of uitdrukken in cijfers. We praten veel met elkaar, hebben gesprekken over omgaan met verlies en tegenslag. Je moet met elkaar communiceren.”

Gebrek aan ervaring

En dan is er nog het gebrek aan ervaring. Samen met Judith Beld is Heerts een van de slechts twee routiniers in de Tubbergse formatie. “Je ziet bij Loon wat ervaring doet”, zegt ze over de efficiënte wijze van spelen van de gasten. Toch is Heerts optimistisch: “Ik heb er vertrouwen in dat we een goede ploeg in de eredivisie worden, maar er is nog wel veel werk aan de winkel.

Voor degradatie hoeft Jolly Jumpers niet te vrezen. De bond is allang blij dat de eredivisie bestaat uit zeven ploegen.