Weusthof en Ter Harmsel na succesvol NK volop in race voor WK

Ter Harmsel eindigde in het totaalklassement weliswaar net naast het podium, de debutant was dik tevreden. „Een mooi begin van mijn eerste seizoen als vierspanrijder”, vertelde hij. „Het ging gewoon heel goed.”

Door hun sterke optredens is de kans groot dat Weusthof en Ter Harmsel opgenomen worden in de selectie voor het WK dat in september in Italië is. „Ik denk inderdaad dat we ons daar nu wel op mogen voorbereiden, maar de bondscoach heeft nog niets bevestigd”, aldus Weusthof. Ter Harmsel: „Of ik mee mag naar het WK weet ik nog niet, ik neem aan dat er deze week wel meer duidelijkheid komt. Ik wacht af.”