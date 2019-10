Wevo’70 klopt WVC Volley en gaat gedeeld aan kop

Hoewel Wevo met de zege aan de haal ging, was de eerste set voor WVC Volley. Het team van trainer Frank van den Noort nam al snel een ruime voorsprong dankzij de goede blokkering en de nodige fouten aan Weerselose zijde. In de tweede set zat Wevo beter in de wedstrijd en ontspon zich een spannende strijd. Bij 24-24 was de stand nog gelijk, daarna was het lang stuivertje wisselen. Pas bij 28-30 wisten de bezoekers de set te beslissen.