Wevo’70 ziet af van promotie naar topdivisie

video Wielrenner Robin Löwik had ‘Overijs­sels Mooiste’ voor zijn oma willen fietsen

4 mei Hij kent de wegen van Overijssels Mooiste op z’n duimpje. Afgelopen zaterdag had een speciale dag moeten zijn, met veel wielerfans langs de kant en sterke concurrenten in het peloton. Maar Robin Löwik fietste wat de 68ste editie had moeten zijn van de Ronde van Overijssel moederziel alleen.