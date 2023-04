Wevo’70 doet stap terug naar derde divisie

Almelose Linde (17) durft groot te dromen: ‘Nederland vertegen­woor­di­gen op de olympische judomat’

Linde Hanstede is pas 17 jaar, maar de Almelose maakt in binnen- en buitenland indruk op de judomat. Dit jaar hoopt ze in de klasse onder 21 jaar het EK en het WK te halen. En ooit hoopt ze te schitteren op de olympische judomat.