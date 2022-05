Wevo’70 stunt met komst van Christie Wolt van regerend landskampioen Sliedrecht Sport

Voor Wolt betekent de overstap naar de Weerselose eerstedivisionist een terugkeer op het oude nest. De passer-loper zette haar eerste stappen als volleybalster immers in sporthal ’t Trefpunt. Wolt, die donderdag 24 jaar wordt, combineerde bij Sliedrecht een bestaan als topsporter met een universitaire studie in Tilburg. Ze zit in de laatste fase van die studie en wil zich daar op richten. “Geleidelijk is bij mij het gevoel ontstaan dat het tijd is voor andere dingen. In januari ben ik klaar met mijn studie en dan wil ik alle opties open hebben.” Wolt heeft toegezegd dit waar mogelijk te willen combineren met volleyballen bij haar oude club Wevo’70.