Wielerbroers Lammertink rijden zich warm aan de Spaanse Costa

Geen natte en grauwe dagen, maar een strakblauwe lucht en een temperatuurtje van rond de 18 graden. Kortom, prima weersomstandigheden om flink wat kilometers weg te trappen ter voorbereiding op het komende internationale wielerjaar. Op zo'n 100 kilometer van elkaar verwijderd zijn Maurits en Steven Lammertink dezer dagen met hun wielerploegen neergestreken aan de Costa Blanca, voor een laatste trainingskamp. De 28-jarige Maurits heeft de tenten opgeslagen in Calpe, zijn drie jaar jongere broer heeft Gandia als uitvalbasis.

De een (Maurits) fietst dit jaar als nieuwkomer in het oranje-zwart van Roompot-Charles, de ander (Steven) rijdt rond in het groen-zwart van de Franse wielerformatie Vital Concept-B&B Hotels. Voor het tweede jaar op rij is Steven Lammertink er de enige Nederlandse coureur in de gelederen. "Het afgelopen jaar heb ik wat lessen gevolgd en ik heb ook altijd wat boekjes bij me, dus ik red me wel met de Franse taal. Tenzij het heel snel gaat en iedereen aan tafel door elkaar praat. Dan wordt het lastig voor mij."

Zijn eerste jaar in Franse dienst was geen succes, laat hij vanuit Gandia weten. "Mede door gezondheidsproblemen - ik heb erg veel last gehad van m'n longen. Vooral tijdens wedstrijden stak het steeds de kop op. Gelukkig heb ik het met medicijnen onder controle gekregen."

Voor de jongste van de Lammertinks voelt het daarom alsof hij zich opnieuw moet bewijzen bij de ploegleiding, onder aanvoering van oud-renner Jérôme Pineau. "Ik heb het afgelopen jaar niet de renner kunnen laten zien die ik ben. Hopelijk gaat me dat dit jaar wel lukken."

In welke koersen Steven dat kan doen, moet komende week duidelijk worden. Hij hoopt dat de Grand Prix Cycliste la Marseillaise begin volgende maand zijn eerste wedstrijd wordt. "Mijn voorkeur gaat vooral uit naar kleinere etappekoersen met een proloog of individuele tijdrit."

Terugkeer

Voor broer Maurits is het trainingskamp in Calpe niet alleen een terugkeer op bekend terrein. Na twee jaar in Zwitserse dienst bij de WorldTour-formatie Katusha maakt hij opnieuw deel uit van de Roompot-brigade. Een niveautje lager, want net als Vital heeft de ploeg de pro-continentale status. Een van de voordelen van het stapje terug is dat hij 'gewoon' weer Nederlands kan praten.

"Twee jaar in het buitenland was hardstikke leuk, maar aan tafel is het nu wel een stuk makkelijker en ook gezelliger", zegt de inwoner van Reutum, die aan zijn achtste jaar als profrenner begint.

Samen met Lars Boom is Lammertink gehaald als een van de renners die voor uitslagen moeten gaan zorgen. "Ik voel me zeker niet als een van de grote sterren. Ik hou daar helemaal niet van."

De Tour of Oman is begin volgende maand zijn eerste wedstrijd. "Ik kan nog mooi even lekker trainen en de puntjes op de i zetten. Het wordt mijn debuut in Oman, een wedstrijd met een paar sprintetappes en drie lastige ritten met een finish bergop. Als ik in orde ben, kan ik daar een goede uitslag neerzetten. Ik moet niks, maar het zou wel leuk zijn."