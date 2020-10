Wielerploeg VolkerWessels compleet voor 2021

Vier weken geen duels in Twente en de Achterhoek: ‘Het blijft koffiedik kijken, maar we zullen zien’

14 oktober ENSCHEDE - Het was dit seizoen steeds afwachten: gaat de wedstrijd door of wordt hij afgelast vanwege corona. Nu is er duidelijkheid: alle amateurs spelen minstens vier weken geen wedstrijd. Er is begrip, berusting. Er zijn ook vragen, want heeft trainen in groepjes van vier nut? Er is onzekerheid. Wordt er dit kalenderjaar nog een duel gespeeld? En wat is de impact van zo lang niet samen trainen en spelen?