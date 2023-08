Wielrenner Johannink opnieuw winnaar Criterium Cup Twente

In het klassement voor de elite/beloften mannen wist hij donderdagavond in de afsluitende Ronde van Borne de leiderstrui over te nemen van Jari Kranenburg. Robin Löwik was tijdens de koers in Borne de grote smaakmaker. De ervaren coureur uit Almelo reed lange tijd solo in de aanval. Hij kreeg gezelschap van Peter Schulting en Olav Wallinga, waarna het trio het peloton op een ronde achterstand zette. Terwijl Jelle Johannink genoeg punten pakte om de Criterium Cup Twente voor de derde keer te winnen, reed Schulting in de finale weg bij zijn twee medevluchters. Löwik ging nog in de achtervolging, maar kwam er niet meer bij en werd tweede, voor Wallinga.