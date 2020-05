Wielrenner Robin Löwik had ‘Overijssels Mooiste’ voor zijn oma willen fietsen

Voor Robin Löwik had 2020 het wielerjaar van de doorbraak moeten zijn. Na zijn zege in het nationaal kampioenschap voor elite-zonder-contract een seizoen eerder droomde de 24-jarige coureur uit Vriezenveen van schitteren in het speciale rood-wit-blauwe tricot. En dan vooral in de Ronde van Overijssel, zijn lievelingskoers. “Een klassieker in je eigen trainingsgebied, daar keek ik echt naar uit.”