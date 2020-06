Wielrenster Kyra Lamberink wil nog niet aan Parijs denken na nieuwe domper

Lamberink (24) heeft het weer moeilijk gehad met de voor haar nadelige beslissing. ,,Vorige keer was het een heel proces, waarin ik er rekening mee kon houden dat de situatie niet in mijn voordeel uit zou pakken. Nu kwam de klap onverwacht en wel weer hard aan. Ik had niet verwacht dat die knoop nu al zou worden doorgehakt, ruim een jaar voor de Olympische Spelen. We hebben een jonge groep, waarin veel progressie wordt gemaakt. Ik had gedacht dat men mij - en anderen - nog wel een kans wilde geven. Maar dat bleek dus niet zo. Daar doe ik dan nog weinig aan.”

Meetmoment

KNWU-directeur Thorwald Veneberg noemt het in een bericht van de bond verdedigbaar om nu al te beslissen. Hij verwijst naar een WK (eind 2021) en een onbekende kalender met een Europees kampioenschap en de Nations Cup in het vooruitzicht. Er is kortom geen meetmoment voorhanden. Lamberink: ,,Met name het missen van internationale competities, waarbij je jezelf kan meten met andere landen, heeft een rol gespeeld. Na het WK in Berlijn, waar ik echt heel veel progressie toonde, had ik een goed gevoel over de mogelijkheden op de teamsprint. Dat men nu kiest voor de individuele onderdelen, vind ik best vroeg.”

Dat geldt ook voor het verhaal dat zij op de volgende Olympische Spelen van Parijs 2024 meer kansen heeft. Daar rijden de vrouwen de teamsprint met drie rensters, in plaats van twee. Waarbij Lamberink – met haar specifieke kwaliteiten als starter – niet de individuele onderdelen sprint en keirin hoeft te rijden. ,,Ja, daar heb ik nu geen boodschap aan. De komende periode is voor mijn gevoel – nu het bericht nog vers is – nog wat doellozer geworden. Maar zoals ik er nu over denk, ga ik wel door op de baan.”

