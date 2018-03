Wierden in 2018 ‘Dorp van de Ronde’ in Ronde van Overijssel

Dit jaar is het dus de beurt aan Wierden. Daarmee neemt het dorp een prominente plek in tijdens het programma van de internationale wielerkoers, die op zaterdag 12 mei 2018 wordt verreden. Daarnaast is er in aanloop naar de wedstrijd een wielercafé in zaal De Marke in Wierden op 24 april. De streep voor de traditionele ‘Dorp van de Ronde tussensprint’ is op 12 mei getrokken in Enter [gemeente Wierden], omdat de Ronde van Overijssel het dorp Wierden niet doorkruist.

Wielercafé

Niet alleen tijdens de wedstrijddag van de Ronde van Overijssel staat Wierden in de schijnwerpers. Ook in aanloop ernaartoe staat het dorp centraal. Als traditionele warming-up is er ook dit jaar weer het wielercafé. Deze keer schuiven op 24 april bijzondere en bekende wielergasten aan in zaal De Marke in Wierden. Binnenkort maakt de organisatie van de Ronde van Overijssel het programma van het wielercafé openbaar. Dat het een bijzondere uitgave zal worden staat nu echter al wel vast. De ervaring uit voorgaande jaren leert bovendien dat het een avond gaat worden die wielrennen ademt, en iedereen is welkom.

Dorp van de Ronde sprint

Er is voor de wielrenners in de eerste kilometers van de koers dit jaar dus veel te winnen. Want al na 2,5 kilometer is in Enter de ‘Dorp van de Ronde tussensprint’. De organisatie van de Ronde van Overijssel hoopt hierdoor op een spectaculair begin van de wedstrijd.

Overijssels mooiste