Wierdense navigator moet buffelen in zware etappe Dakar Rally: vast in drijfzand én lekke banden

Drijfzand

Weijs en Rietveld kwamen onderweg veel ‘feshfesh’ tegen. „Dit uiterst fijne, poederachtige zand lijkt in eerste instantie op een vaste massa. Maar als je er eenmaal overheen rijdt, blijkt het een soort drijfzand te zijn.” Weijs en Rietveld kwamen er met hun wagen in vast te zitten. „Dat voorval, samen met twee lekke banden, heeft ervoor gezorgd dat ze toch wel wat tijd hebben verloren. Aan de navigatie van Tim Rietveld was vandaag echt niets op aan te merken. Hij miste geen enkel waypoint en navigeerde de hele dag super strak. Verder was het een hele uitdaging, mede gezien het feit dat ze min of meer alleen door de woestijn reden. Er reed niemand voor of achter ze. Daardoor konden ze wel lekker doorrijden om vervolgens net voor het donker te finishen”, aldus het team. Het duo kwam als vijftiende binnen, op een uur en een kwartier van de dagwinnaar. In het algemeen klassement staan Weijs en Rietveld op plek 12. Het verschil met de nummer 1 is twaalf uur.