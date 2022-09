Wierdense roeister Veldhuis naar halve finale lichte skiff

Uitslagen en verslagen volleybal: Zege voor jubilerend Krekkers, Devoko knokt zich terug uit geslagen positie

De kop is eraf. De eerste speelronde zit erop voor verschillende Twentse volleybalteams uitkomend in de topdivisie en lager. Het jubilerende Krekkers begon het nieuwe seizoen met een 3-1 overwinning, terwijl Timax/Devoko haar rentree op het een na hoogste niveau opluisterde met een 3-2 zege. Alle uitslagen en verslagen zijn in onderstaand overzicht te lezen.

17 september