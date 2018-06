Wiggers en Smit winnen in Deurningen

Thijs Wiggers snelde bij de mannen naar een eindtijd van 1.19,46. Dat was een verbetering van het parcoursrecord, dat met 1.22,13 ook al op naam stond van de duatleet uit Hengelo. Wiggers zat vanaf de start in een kopgroep van aanvankelijk vier lopers. Alleen Mark Oude Bennink uit Oldenzaal slaagde er in bij Wiggers in de buurt te blijven. Oude Bennink kwam uiteindelijk als tweede over de streep in 1.20,38. De derde plaats was voor Niels te Pas uit Enschede, die Stijn Jansen, Koens Wiggers en Daan Schouten van het podium hield.