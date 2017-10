Wild blij met eerste succes op EK Baan

Bij dit onderdeel gaat telkens de laatste die de finish passeert uit de wedstrijd. Wild bleef over met haar Russische opponente en wist haar in de ultieme sprint te verslaan. "Het geeft geen garantie voor de andere onderdelen die nog volgen, maar het is wel lekker om zo te beginnen. Ik wist van de trainingen - waarin ik ook aan het sparren was met de mannen in de selectie en de SRM-gegevens dat de vorm er was - maar het is zo prettiger om te starten dan wanneer je nooit in de wedstrijd zat. Maar het is net als in een etappekoers, je moet het dag voor dag bekijken, ondertussen genietend van de successen die op je pad komen." Wild heeft iets met het onderdeel. “Het tempo ligt altijd hoog en het komt puur op sprinten aan. Het is minder tactisch dan een scratchrace, waarin iemand een ronde kan nemen en niemand het gat dicht wil rijden. Hier heeft dat geen zin, omdat het nooit stil valt. Vandaag bleef ik altijd uit het gedrang en hield ik de controle, dat maakte het een prettige wedstrijd.”