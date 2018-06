Wild grijpt net naast medaille op NK Wielrennen

Achter Chantal Blaak veroverde Amy Pieters het zilver, Europees kampioene Marianne Vos won brons. Pieters en Vos kwamen samen met Wild naar de streep, de rest van de kopgroep sprintte niet voor de medailles.

De oud-Almelose was zonder hooggespannen verwachtingen afgereisd naar de Brabantse Wal, waar de rensters 140 kilometer aflegden tussen Nispen en Hoogerheide. ,,Als eenlinge van Wiggle-High 5 is het normaal gesproken lastig om je stempel te drukken op een kampioenschap met een aantal sterke blokken, zoals die van Boels-Dolmans, Sunweb en WaowDeals. Ik had eerlijk gezegd het parcours helemaal niet bestudeerd. Maar toen we op de plaatselijke ronde arriveerden, zag ik dat het best een pittig rondje was. Dat bleek ook, want we bleven uiteindelijk met tien rensters over in de finale. Ik denk dat het pure reclame voor het vrouwenwielrennen was, zo’n aanvallende koers met veel sterke rensters van voren.”

Kastanjes uit het vuur

Wild hoopte in de finale dat Team Sunweb de kloof met koploopster Chantal Blaak zou dicht rijden, die in de slotomloop weg reed uit de eerste groep. ,,Maar de echte achtervolging werd nooit ingezet. Het was natuurlijk ook niet aan mij om de kastanjes uit het vuur te halen. Blaak had nog twee ploeggenotes van voren, die het dan vervolgens zouden gaan proberen. Ik mikte in de sprint op een medaille, maar kwam in de oplopende finishstraat net te kort. Ik kan mezelf niet echt veel verwijten, behalve dan dat ik misschien zelf de sprint vroeger had moeten aangaan. Omdat er tegenwind stond in de finishstraat wachtte ik lang, maar achteraf misschien te lang.''

Beste prestatie ooit