Wild, Hoogland en Lamberink op EK Baan

De in Almelo geboren Wild heeft het drukste programma, de duurrenster komt uit op de olympische onderdelen omnium en madison (met Amy Pieters). Op beide onderdelen veroverde ze in maart van dit jaar de wereldtitel in het Poolse Pruszkow. Ook staan de scratch en de afvalkoers op haar programma. Van alle geselecteerde sporters heeft Wild daarmee het drukste programma. De afgelopen jaren veroverde ze verschillende continentale titels.

De sprinters Jeffrey Hoogland (Nijverdal) en Kyra Lamberink (Bergentheim) komen twee keer in actie. Dankzij een aantal geslaagde testritten tijdens de bike-off, die vandaag in Apeldoorn werd gehouden, plaatsten beiden zich voor de teamsprint. Hoogland komt ook nog in het sprinttoernooi in actie. Op het WK drong hij door tot de finale, maar verloor toen de eindstrijd van landgenoot Harrie Lavreysen. Op het vorige EK in Glasgow won de Nijverdaller de Europese titels op beide onderdelen waarop hij nu start. Lamberink start ook nog op de 500 meter.