Wild: 'Met zilver ben ik ook blij hoor'

Heel even was er sprake van een beetje teleurstelling bij de Almelose renster. ,,Vooraf hoop je op een medaille, stiekem dachten we allebei misschien wel voor de winst te gaan rijden. In het begin van de wedstrijd leek het daar ook wel een beetje op, totdat zij (het Britse koppel, red.) terugkwamen en zelfs over ons heen gingen'', blikte Wild terug op de wedstrijd over 30 kilometer. De Britten wonnen met een puntentotaal van 50, Wild en Pieters kwamen tot 35 punten. Brons was er voor de Italiaansen Letizia Paternoster en Maria Giulia Confalonieri met 20 punten.