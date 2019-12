Wild sluit seizoen af met nationale titel

Kirsten Wild reed voor het eerst op dit driedaagse NK in Sportpaleis Alkmaar mee, ze liet onderdelen als de puntenkoers, de scratch en de individuele achtervolging schieten. Wel won ze vorige week het NK omnium op haar thuisbaan in Apeldoorn. “Het voelde best raar om bij dit NK de eerste dagen aan de kant te blijven, maar Amy heeft de honneurs goed waargenomen, zag ik. Deze wedstrijd was voor ons een belangrijke oefening. Dan moet je denken aan waar je wisselt op de baan en in de groep. We hebben een steeds grotere groep goede rensters en ook in de breedte ontwikkelen we ons als land. Een paar jaar geleden reed iedereen verspreid over de baan, nu moesten we echt wel moeite doen om een ronde te nemen. Ook vonden we het gewoon leuk om een keer in dit regenboogpak te kunnen rijden tijdens een wedstrijd.”