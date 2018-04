Wild vlak voor finish ten val

Dijkema blijft voorzitter schaats­unie ISU

25 april UTRECHT - Jan Dijkema blijft de komende vier jaar voorzitter van de internationale schaatsunie ISU. De KNSB had de inwoner van Tubbergen opnieuw voorgedragen en aangezien er geen tegenkandidaten waren is zijn termijn automatisch verlengd. Dijkema is sinds 2016 in functie.