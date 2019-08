Wildcards voor Eleveld en zoon Krajicek in Oldenzaal

OLDENZAAL - Justin Eleveld is één van de tennissers die volgende week meedoet aan het hoofdprogramma van het Future-toernooi in Oldenzaal. De Enscheëder heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Een ander ticket gaat onder meer naar Alec Deckers (19), de zoon van ex-Wimbledon-kampioen Richard Krajicek.

Toernooi-directeur Ad Luttikhuis spreekt van 'een sterk deelnemersveld', vooral in het enkelspel bij de vrouwen. Daar is bijvoorbeeld Chiari Scholl opnieuw van de partij, de Amerikaanse en hoogstgeplaatste op de lijst won Oldenzaal in 2017. "Pittig", aldus Luttikhuis. Hij zegt dat over het vrouwentoernooi waarin dochter Nikki dit jaar ontbreekt. Zij wordt binnenkort geopereerd aan haar pols. Net als overigens Hengeloër Ilco van Buuren.

Samen met Mike Luttikhuis neemt Justin Eleveld ook deel aan het dubbeltoernooi. De afgelopen jaren sneuvelde de combinatie in Oldenzaal vaak in de eerste of de tweede ronde.

De negentiende editie van het Future-toernooi, dat voor de zesde maal wordt gespeeld op de banen van OLTC Ready, begint vandaag met de pre-kwalificatiewedstrijden voor de mannen en vrouwen in het enkelspel. De 'echte' kwalificatie is maandagmorgen. De eerste partijen van het hoofdtoernooi hebben dinsdag plaats, waar in beide categorieën 48 spelers meedoen. De finales zijn volgende week zondag op het Park Kalheupink.