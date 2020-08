Winst en verlies Tex Town Tigers

Zonder Britt Vonk, die op vakantie was, kwam Tex Town Tigers in het eerste duel prima uit de startblokken. Dinet Oosting met een driehonkslag en Lindsey Meadows met een homerun sloegen in de eerste inning drie punten binnen. Voor Meadows was het al de tweede homerun in vijf wedstrijden. De 3-0 voorsprong voor de Enschedese club kwam in het restant nooit meer in gevaar. Meadows hield het op de heuvel bijna vijf innings vol en werd bij het eerste tegenpunt meteen vervangen door Daniëlle ten Donkelaar. Dat was bij een stand van 5-1, aangezien Merel Oosterveld en Nadine Marinus daarvoor al speelsters van TTT over de thuisplaat hadden geslagen. Ten Donkelaar had het even moeilijk, moest ook het tweede punt voor Quick toestaan, maar rondde het karwei daarna bekwaam af. Aafje van Baal zorgde voor het laatste punt voor TTT voor de 6-2 eindstand.