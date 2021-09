Winst in Ronde van Goor voor Haike Verbree en Roy Eefting

De Ronde van Goor werd zondag bij de vrouwen gewonnen door de Groningse Haike Verbree. Dat Hoogland de leiding in het klassement kon pakken, komt doordat ze tweede werd én onderweg punten had verzameld. Waar de vrouwenkoers op een massasprint uitliep, bleef bij de mannen een kopgroep van zeven renners vooruit. Daaruit toonde Roy Eefting uit Grolloo zich de snelste. Het leverde hem de leiding op bij de elite/beloften in de VIRO Criterium Cup Twente. Wietse Kamp (Hengelo) kwam als zevende over de streep, maar mocht wel de leiderstrui aantrekken bij de amateurs.

Weer terug

Na een jaar afwezigheid is de VIRO Criterium Cup Twente dit jaar weer terug. De Goorse wielerronde werd nog wel in het buitengebied gereden, maar dat deerde de pelotons niet. Het tempo lag erg hoog, waarbij de mannen op de ruim zeven kilometer lange omloop na meer dan 80 kilometer koers zelfs tot een gemiddelde snelheid van 47,5 kilometer per uur kwamen. Ondanks dat hoge tempo slaagden zeven renners erin om weg te rijden. Eefting liet zien dat hij erg snel was in de sprint. Joren Bloem (Hall) en Henze Legters (Deventer) mochten als nummers twee en drie mee het podium op.

Hoogland als klassementsleider in thuiswedstrijd

Bij de vrouwen bleek de aanval eerder in de middag niet te lonen. Daar werd het een massasprint. De Goorse Marit Cent won vorig jaar haar thuiskoers en kwam ook ditmaal dicht bij de zege, maar ze mistte het podium ditmaal op een haar na. Ze werd vierde. Verbree kreeg Hoogland en juniore Anne Schumacher (Nederweert) met zich mee op het podium. Waar de mannen op zaterdag 25 september in de Ronde van Enschede hun tweede van vier wedstrijden rijden, is die koers voor de vrouwen de finalewedstrijd. Hoogland staat daarbij in haar eigen woonplaats als klassementsleidster aan de start en hoopt de trui met succes te kunnen verdedigen.

Programma VIRO Criterium Cup Twente 2021: Zaterdag 25 september: Ronde van Enschede (mannen en vrouwen) Zondag 26 september: Ronde van de Vijver, Hengelo (mannen) Zondag 3 oktober: Jan van Schoot – Wielerronde van Oldenzaal (mannen)