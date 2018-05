Wippert moet alleen Greipel voor zich dulden

KNOKKE - De tweede etappe in de Belgium Tour is donderdag gewonnen door André Greipel. De Duitser wist in Knokke Wouter Wippert net voor te blijven.

De tweede etappe in de Belgische meerdaagse, een rit over 150 kilometer van Lochristi naar de kustplaats Knokke, eindigde in een - verwachte - massasprint. Daarin nam de ploeg van de Duitse sprinter (Lotto-Soudal) het voortouw. Wouter Wippert, de Twentse sprinter van de Nederlandse profformatie Roompot, had zich in de slotfase achter Coquard Bryan (Vital Concept) genesteld en leek nog op gelijke hoogte te komen met ritwinnaar Greipel. De finish liep licht omhoog, maar Greipel liet niemand voorbij komen.

Sprintgeweld

De eerste etappe eindigde woensdag ook in een overwinning voor Greipel. Wippert moest toen genoegen nemen met een zevende plaats in het sprintgeweld. De Belg Tim Merlier van de formatie Verandas Willems-Crelan is tweemaal als derde over de streep gekomen.

Met zijn tweede ritzege verstevigde Greipel zijn leidende positie in het algemeen klassement. De derde etappe is vrijdag een individuele tijdrit van 10,6 kilometer, met start en finish in Bornem. De Belgium Tour eindigt zondag.

