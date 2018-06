Wolsink kandidaat voor podium NK

Philippine is een stad in de gemeente Terneuzen, bekend als mosselstad. Samen met het plaatselijke organisatiecomite heeft de KNWU een parcours uitgestippeld met een lengte van zo'n twintig kilometer. De elite zonder contract moeten op hun NK acht ronden afleggen, goed voor een totaal dus van 160 kilometer. In het rondje zijn drie kasseienstroken opgenomen en samen met de Zeeuwse wind wordt een zware titelstrijd verwacht.

Renner in vorm

Een van de renners in vorm is Jelle Wolsink van de formatie VolkerWessels-Merckx. De Hengeloër won afgelopen zondag nog de Acht van Noordenveld en was de dag ervoor ook al de snelste met zijn team in de ploegentijdrit. Samen met zijn tweede plaats in het critrium in Roden leverde Wolsink dat de eindzege op van het Wielerweekende in Roden. Eerder al had Wolsink de Nacht van Hengelo op zijn naam geschreven en een week later ook de Parel van de Veluwe.