Wolsink verstevigt leiderstrui Criterium Cup

Na de Ronde van Markelo vrijdagavond was de Ronde van Enter de tweede wedstrijd in de Criterium Cup. Jelle Wolsink won de koers voor zijn ploeggenoot bij VolkerWessel-Merckx Per Wiggers. Na zijn tweede plaats in de openingswedstrijd Ronde van Markelo behoudt de Hengeloër daarmee de leiderstrui in het klassement.