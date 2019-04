Wopereis gaat, Vellener komt bij Eurosped

Vellener speelde één seizoen voor het Apeldoornse Alterno. Daarvoor droeg de jeugdinternational de shirts van Krekkers, Set-Up’65 en het Talentteam. Bij Eurosped hoopt ze een volgende stap in haar ontwikkeling te zetten. “Als jong meisje van elf, twaalf jaar zag ik Eurosped trainen in de IISPA in Almelo. Ik trainde in dezelfde hal bij het RTC en droomde ooit nog eens zo goed te worden en te mogen spelen bij dit topteam. Dat dit nu werkelijkheid wordt is fantastisch”, aldus Vellener.