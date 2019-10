Wouter Jansen gaat voor derde overwinning op rij: 'Holterberg mooiste plek om te lopen'

2017: verbazing

Twee jaar geleden kroonde Jansen zich voor het eerst tot winnaar op de halve marathon bij de Diepe Hel Holterbergloop. Zijn eerste deelname aan het hardloopevenement was het zeker niet, maakt Jansen meteen duidelijk. "Ik weet niet exact hoe vaak, maar ik denk dat ik al tien keer heb meegedaan", aldus Jansen. De afstanden die hij daarbij aflegde werden steeds langer. Van 2 mijl als atleet in de dop naar 5 en 20 kilometer. In 2017 volgde zijn eerste deelname aan de halve marathon. "Ik was wel verbaasd dat ik toen won. In de jaren daarvoor had ik weleens meegedaan aan de 20 kilometer. Dit was maar een kilometer extra, niet zo'n groot verschil dus. Maar het was de eerste keer dat ik meedeed aan een halve marathon. Je weet dan niet wat er in zit."